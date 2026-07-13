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Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılarda, genç yıldızın transfer sürecinde yaşananlara SABAH Spor ulaştı.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 12.07.2026 21:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:00
Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Galatasaray, uzun zamandır temasta bulunduğu Lesley Ugochukwu'da mutlu sona ulaştı.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

İngiliz ekibi Burnley ile masaya oturan Aslan, 22 yaşındaki ön liberoyu kiralama ve satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Cimbom, Ada ekibine 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

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Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

23 MİLYON EURO OPSİYON MADDESİ

Sözleşmede 23 milyon Euro bonservis maddesi yer alacak.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Ugochukwu'nun sezon boyunca 25 resmi maçta forma giymesi halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

OKAN BURUK ISRAR ETTİ

Transferin perde arkasında teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Ayakları yere sağlam basan ve direkt ilk 11'e monte edecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, yönetime Ugochukwu konusunda ısrarcı oldu.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Şartları araştıran Galatasaray yönetimi de Burnley ile masaya oturdu. İlk başta kiralamaya sıcak bakmayan İngiliz ekibi sonunda satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Okan Buruk da 22 yaşındaki ön libero ile görüşerek takımdaki rolü ve Şampiyonlar Ligi vitrini faktörüyle ikna etti.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Championship'e düşen Burnley'de kalmak istemeyen Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayı giymek için yola çıktı.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Oyuncu sözleşme imzalamasının ardından Avusturya kampına katılacak.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER