Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’nun maliyeti belli oldu! Okan Buruk etkisi

Galatasaray, uzun zamandır temasta bulunduğu Lesley Ugochukwu'da mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi Burnley ile masaya oturan Aslan, 22 yaşındaki ön liberoyu kiralama ve satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı. Cimbom, Ada ekibine 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 23 MİLYON EURO OPSİYON MADDESİ Sözleşmede 23 milyon Euro bonservis maddesi yer alacak. Ugochukwu'nun sezon boyunca 25 resmi maçta forma giymesi halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek. OKAN BURUK ISRAR ETTİ Transferin perde arkasında teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı olduğu ortaya çıktı. Ayakları yere sağlam basan ve direkt ilk 11'e monte edecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, yönetime Ugochukwu konusunda ısrarcı oldu. Şartları araştıran Galatasaray yönetimi de Burnley ile masaya oturdu. İlk başta kiralamaya sıcak bakmayan İngiliz ekibi sonunda satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti. ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ Okan Buruk da 22 yaşındaki ön libero ile görüşerek takımdaki rolü ve Şampiyonlar Ligi vitrini faktörüyle ikna etti. Championship'e düşen Burnley'de kalmak istemeyen Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayı giymek için yola çıktı. Oyuncu sözleşme imzalamasının ardından Avusturya kampına katılacak. 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.