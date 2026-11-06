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Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira için çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Yıldız futbolcunun, transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 17:34
Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Lucas Torreira için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki yıldızına sürpriz bir talibin çıktığı iddia edildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

FIORENTINA PEŞİNDE

Tuttomercato'nun haberine göre; Fiorentina'nın Lucas Torreira'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi.

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Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Fiorentina'nın Lucas Torreira'yı adaylar arasında en uygun seçenek olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Lucas Torreira'nın uzun süredir İtalya'ya geri dönmek istediği vurgulandı.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Fiorentina'nın 30 yaşındaki oyuncu için sezon başında girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın bu transfere olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

13 MAÇA ÇIKTI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'da 13 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

30 yaşındaki orta sahanın, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

6 MİLYON EURO'YA GELDİ

Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Lucas Torrreira için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Uruguaylı orta saha, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina'da oynamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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