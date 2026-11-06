Galatasaray’da Lucas Torreira için transfer iddiası! Geri dönmek istiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Lucas Torreira için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki yıldızına sürpriz bir talibin çıktığı iddia edildi. FIORENTINA PEŞİNDE Tuttomercato'nun haberine göre; Fiorentina'nın Lucas Torreira'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi. Fiorentina'nın Lucas Torreira'yı adaylar arasında en uygun seçenek olarak gördüğü belirtildi. GERİ DÖNMEK İSTİYOR Lucas Torreira'nın uzun süredir İtalya'ya geri dönmek istediği vurgulandı. Fiorentina'nın 30 yaşındaki oyuncu için sezon başında girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın bu transfere olumlu yaklaşmadığı belirtildi. 13 MAÇA ÇIKTI Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'da 13 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol ile 3 asist üretti. 30 yaşındaki orta sahanın, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. 6 MİLYON EURO'YA GELDİ Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Lucas Torrreira için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Uruguaylı orta saha, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina'da oynamıştı.