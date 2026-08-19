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Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldızın, İtalyan ekibi ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 18:41