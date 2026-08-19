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Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldızın, İtalyan ekibi ile anlaşma sağladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 18:41
Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Sarı-kırmızılıların yıldızı ile ilgili ayrılık iddiaları daha önce gündeme gelmişti.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Lucas Torreira'nın sürpriz bir takımla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

FIORENTINA İLE ANLAŞTI

Nicolo Schira'nın haberine göre; Lucas Torreira'nın Fiorentina ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Lucas Torreira'nın yeniden Fiorentina forması giymek istediği vurgulandı

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Yıldız orta sahanın, Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

OULAI DETAYI

Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya imza atması halinde Christ Oulai'nin yedeği olacağı belirtildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

30 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Lucas Torreira, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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