Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! O takımla anlaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldızı ile ilgili ayrılık iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Lucas Torreira'nın sürpriz bir takımla anlaşma sağladığı öne sürüldü. FIORENTINA İLE ANLAŞTI Nicolo Schira'nın haberine göre; Lucas Torreira'nın Fiorentina ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Lucas Torreira'nın yeniden Fiorentina forması giymek istediği vurgulandı Yıldız orta sahanın, Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi. OULAI DETAYI Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya imza atması halinde Christ Oulai'nin yedeği olacağı belirtildi. 30 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek. Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lucas Torreira, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giymişti.