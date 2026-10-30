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Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla Okan Buruk'un güvenini kazandı. Gabonlu yıldız, Başkan Dursun Özbek'i de mahcup etmedi.

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:13
Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde 3 puanın dışındaki bir kazancı da Mario Lemina oldu.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Gabriel Sara'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada formayı devralan Gabonlu yıldız küllerinden doğdu.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Kasık sakatlığından sağlam bir dönüş yapan Lemina, Fenerbahçe maçında adeta iki kişilik oynadı.

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Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

DURSUN ÖZBEK'İ HAKLI ÇIKARDI

Mario Lemina sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamasında ısrarı olan başkan Dursun Özbek'i de haklı çıkardı ve mahcup etmedi.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

DERBİ ZAFERİNİN MİMARLARINDAN

33 yaşındaki dinamo, derbide rakibini ilk yarıda sahadan silerken 90'da ise yaptığı hamleyle galibiyetin mimarlarından oldu.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda topu çizgiden çıkaran sarı-kırmızılı oyuncu, gole izin vermedi.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Deneyimli yıldız, hayati müdahalesiyle Galatasaraylı taraftarların takdirini kazandı.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

OKAN BURUK ARTIK VAZGEÇMEYECEK

Teknik direktör Okan Buruk, artık Lemina'dan vazgeçmeyecek.

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

Teknik heyetin jokeri olan deneyimli futbolcu, bugünkü Konya deplasmanında da ilk 11'deki yerini

Galatasaray’da Mario Lemina küllerinden doğdu! Dursun Özbek’i haklı çıkardı

MAAŞI 3 MİLYON EURO

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro kazanan Lemina, 500 bin Euro da bonus alıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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