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Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve henüz hiçbir takıma imza atmayan Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın, Galatasaray'a mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:57
Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılıların ayrılığını henüz resmen açıklamadığı yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan yeni bir talebi olduğu kaydedildi.

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Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLMİŞTİ

Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için 1+1 yıllık kontrat önermişti.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüye aynı zamanda sezon başına 5 milyon euro teklif etmişti.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Mauro Icardi ise doğrudan 2 yıllık sözleşme ve 7 milyon euro garanti ücret istemişti.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

PINO DEVREYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Pino'nun Galatasaray yönetimiyle temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Pino'nun Galatasaray'a "Mauro Icardi yeni teklif bekliyor" mesajını ilettiği kaydedildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

REST ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın bu mesaj sonrası çok net bir yanıt verdiği aktarıldı.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın, "Yeni bir teklif yok, şartlar aynı şekilde geçerli" dediği belirtildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Mauro Icardi'nin menajerinin, Dursun Özbek ile son bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ