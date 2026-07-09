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Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve henüz hiçbir takıma imza atmayan Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın, Galatasaray'a mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:57