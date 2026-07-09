Galatasaray’da Mauro Icardi gerçekleri! Talebi ortaya çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılıların ayrılığını henüz resmen açıklamadığı yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı belirtildi. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan yeni bir talebi olduğu kaydedildi. 1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLMİŞTİ Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için 1+1 yıllık kontrat önermişti. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüye aynı zamanda sezon başına 5 milyon euro teklif etmişti. Mauro Icardi ise doğrudan 2 yıllık sözleşme ve 7 milyon euro garanti ücret istemişti. PINO DEVREYE GİRDİ Takvim'in haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Pino'nun Galatasaray yönetimiyle temasa geçtiği belirtildi. Pino'nun Galatasaray'a 'Mauro Icardi yeni teklif bekliyor' mesajını ilettiği kaydedildi. REST ÇEKİLDİ Galatasaray'ın bu mesaj sonrası çok net bir yanıt verdiği aktarıldı. Galatasaray'ın, 'Yeni bir teklif yok, şartlar aynı şekilde geçerli' dediği belirtildi. Mauro Icardi'nin menajerinin, Dursun Özbek ile son bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.