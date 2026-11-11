Galatasaray’da Mehmet Cibara’dan Victor Osimhen sözleri! ‘Kronik bir sakatlık’

Galatasaray'da Kasım ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Mehmet Cibara, son dönemde tartışma yaratan zeminin durumuna dair konuştu. Zemin konusunda bir suçlu göremediğini belirten Mehmet Cibara, 'Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim' dedi. 'OSIMHEN'İN SAKATLIĞI KRONİK' Yaşanan sakatlıkların zeminden kaynaklanmadığını dile getiren Mehmet Cibara, 'Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü' açıklamasını yaptı. Kar yağışından korktuklarını belirten Mehmet Cibara, 'Tahmin ediyorum 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En çok korktuğumuz şey kar, zemin üzerinde birikecek bir şey kalmasın. 17 Aralık'ta devre bittikten sonra 13-14-15 Ocak'ta Türkiye Kupası maçı var, burada mı, deplasmanda mı bilmiyoruz daha' şeklinde konuştu. OSIMHEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Galatasaray'da Victor Osimhen, Stuttgart maçında bir pozisyon sonrası zeminin durumuna tepki göstermişti. Sarı-kırmızılılarda ardından Victor Osimhen'in dizinde esneme meydana geldiği açıklanmış ve operasyon geçirmişti.