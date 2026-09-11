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Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Osimhen başta olmak üzere Lemina ve Singo'nun sakatlıkları Galatasaray'ı derinden sarstı. Eksiklerin yerleri dolmayınca Sporting deplasmanındaki mağlubiyet bağıra bağıra geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2026 01:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 05:47