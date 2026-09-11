Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Portekiz'de öne geçtiği maçta Sporting'e 3-1 boyun eğen Galatasaray, geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon kötü başladı. Ligde namağlup lider durumda bulunan Aslan'ın hızını art arda gelen sakatlıklar kesti. Yaklaşık son bir haftada sırasıyla Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Mario Lemina sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Üç ismin yokluğu Portekiz'de Cimbom'u derinden etkilerken kulübe zayıflığından eksiklerin de yeri doldurulamadı. BİTSHİABU KULÜBEDE, SOL BEK JAKOBS STOPERDE Yaz transfer sezonunda kadro mühendisliğinde hata yapan G.Saray'da Okan Buruk'un; as oyuncuların yerlerine monte ettiği alternatifler de istenen performansı veremedi. Osimhen'in yedeği olarak alınan Deniz Gül acemiliğini yenemedi. Abdülkerim'in hazır olmayışına Lemina ve Singo'nun da yokluğu eklenince stoperde oynayan sol bek Jakobs, Sporting önünde penaltı yaptırdı. Savunmaya alınan Bitshiabu, maç eksiği nedeniyle kulübede oturdu.