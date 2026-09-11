Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Osimhen başta olmak üzere Lemina ve Singo'nun sakatlıkları Galatasaray'ı derinden sarstı. Eksiklerin yerleri dolmayınca Sporting deplasmanındaki mağlubiyet bağıra bağıra geldi. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 11.09.2026 01:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 05:47
Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...
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Portekiz'de öne geçtiği maçta Sporting'e 3-1 boyun eğen Galatasaray, geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon kötü başladı.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Ligde namağlup lider durumda bulunan Aslan'ın hızını art arda gelen sakatlıklar kesti.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Yaklaşık son bir haftada sırasıyla Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Mario Lemina sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktı.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Üç ismin yokluğu Portekiz'de Cimbom'u derinden etkilerken kulübe zayıflığından eksiklerin de yeri doldurulamadı.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

BİTSHİABU KULÜBEDE, SOL BEK JAKOBS STOPERDE

Yaz transfer sezonunda kadro mühendisliğinde hata yapan G.Saray'da Okan Buruk'un; as oyuncuların yerlerine monte ettiği alternatifler de istenen performansı veremedi.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Osimhen'in yedeği olarak alınan Deniz Gül acemiliğini yenemedi.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Abdülkerim'in hazır olmayışına Lemina ve Singo'nun da yokluğu eklenince stoperde oynayan sol bek Jakobs, Sporting önünde penaltı yaptırdı.

Galatasaray’da mühendislik hatası! Mağlubiyet bağıra bağıra geldi...

Savunmaya alınan Bitshiabu, maç eksiği nedeniyle kulübede oturdu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör