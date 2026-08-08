Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Villarreal ile kozlarını paylaştı. Galatasaray ile Villarreal arasında oynanan maçın ilk 5 dakikasında yaşananlar ön plana çıktı. KADİR SAĞLAM'DAN PENALTI KARARI Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Villarrreal'de topun başına geçen Ayoze Perez, fileleri havalandırma başarısı gösterdi. OKAN BURUK KIRMIZI GÖRDÜ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen karara gösterdiği tepki nedeniyle Kadri Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Okan Buruk gördüğü sarı karta rağmen tepkisini devam ettirdi. Kadir Sağlam ardından bir kez daha kartına başvurdu ve Okan Buruk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. OSIMHEN ATTI Galatasaray'da Okan Buruk'un kırmızı kartının ardından Victor Osimhen'in golü geldi. Öte yandan Okan Buruk, Rennes ile oynanan maçta da kart görmüştü. Okan Buruk, Rennes maçında bir pozisyondaki itirazları sonrası sarı kartla cezalandırılmıştı.