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Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Galatasaray, özel maçta Villarreal ile karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Villarreal arasındaki maçta Okan Buruk, henüz 5. dakikada kırmızı kart gördü.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2026 21:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 22:15
Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Villarreal ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Galatasaray ile Villarreal arasında oynanan maçın ilk 5 dakikasında yaşananlar ön plana çıktı.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

KADİR SAĞLAM'DAN PENALTI KARARI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

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Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Villarrreal'de topun başına geçen Ayoze Perez, fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

OKAN BURUK KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen karara gösterdiği tepki nedeniyle Kadri Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Okan Buruk gördüğü sarı karta rağmen tepkisini devam ettirdi.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Kadir Sağlam ardından bir kez daha kartına başvurdu ve Okan Buruk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

OSIMHEN ATTI

Galatasaray'da Okan Buruk'un kırmızı kartının ardından Victor Osimhen'in golü geldi.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Öte yandan Okan Buruk, Rennes ile oynanan maçta da kart görmüştü.

Galatasaray’da Okan Buruk çılgına döndü! Özel maçta kırmızı gördü

Okan Buruk, Rennes maçında bir pozisyondaki itirazları sonrası sarı kartla cezalandırılmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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