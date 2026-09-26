Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da liglere verilen milli arada hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un milli aradan sonra ilk 11'de değişime gitmeyi hedeflediği belirtildi. MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç - Romanya Okan Buruk'un hücum planını değiştirmeyi planladığı ifade edildi. YUNUS AKGÜN SAĞ KANADA TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da son aylarda ağırlıklı olarak on numarada oynayan Yunus Akgün'ün sağ kanada döndürülmesinin planlandığı belirtildi. Yunus Akgün'ün sağ kanada dönmesinin ardından Leroy Sane'nin ana plan oyuncusu olmaktan çıkacağı aktarıldı. SOL KANATTA DEĞİŞİM GELİYOR Sarı-kırmızılılarda, sol kanatta ise kritik bir değişikliğin beklendiği ifade edildi. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'ya daha fazla forma şansı verilmesinin planlandığı belirtildi. BATRAKOV İLK 11'E DOĞRU Galatasaray'da on numara bölgesinde de Aleksey Batrakov'un artık ilk 11'de başlamasının beklendiği kaydedildi. Okan Buruk'un Aleksey Batrakov'u Lucas Torreira ile Gabriel Sara'nın önünde kullanacağı vurgulandı. OSIMHEN GERİ DÖNECEK Galatasaray'da Victor Osimhen'in milli maç arası sonrası formasına kavuşacağı belirtildi. Victor Osimhen'in sakatlık ya da ceza olmadığı sürece ilk 11'in vazgeçilmez parçası olacağı ifade edildi.