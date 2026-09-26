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Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Galatasaray'da milli arada hazırlıklar devam ederken Okan Buruk'un değişim planı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktörün, ilk 11'de radikal kararlar almaya hazırlandığı aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2026 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 18:45
Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da liglere verilen milli arada hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un milli aradan sonra ilk 11'de değişime gitmeyi hedeflediği belirtildi.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Okan Buruk'un hücum planını değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

YUNUS AKGÜN SAĞ KANADA

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da son aylarda ağırlıklı olarak on numarada oynayan Yunus Akgün'ün sağ kanada döndürülmesinin planlandığı belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Yunus Akgün'ün sağ kanada dönmesinin ardından Leroy Sane'nin ana plan oyuncusu olmaktan çıkacağı aktarıldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

SOL KANATTA DEĞİŞİM GELİYOR

Sarı-kırmızılılarda, sol kanatta ise kritik bir değişikliğin beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'ya daha fazla forma şansı verilmesinin planlandığı belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

BATRAKOV İLK 11'E DOĞRU

Galatasaray'da on numara bölgesinde de Aleksey Batrakov'un artık ilk 11'de başlamasının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Okan Buruk'un Aleksey Batrakov'u Lucas Torreira ile Gabriel Sara'nın önünde kullanacağı vurgulandı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

OSIMHEN GERİ DÖNECEK

Galatasaray'da Victor Osimhen'in milli maç arası sonrası formasına kavuşacağı belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de radikal kararlar! Değişim planı

Victor Osimhen'in sakatlık ya da ceza olmadığı sürece ilk 11'in vazgeçilmez parçası olacağı ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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