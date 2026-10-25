Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik derbi öncesi Okan Buruk'un Leroy Sane ile ilgili planı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 18:06
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Dev karşılaşma öncesi Okan Buruk'un Leroy Sane ile ilgili bir plan belirlediği öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Leroy Sane'nin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynanan derbilerde gösterdiği etkili performansa vurguda bulunuldu.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

FORMSUZLUĞUNU GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Leroy Sane'nin Fenerbahçe derbisinde formsuzluğunu geride bırakmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Leroy Sane'nin bu sezon gösterdiği kötü grafik çiziğini tamamen pozitife çevirmek istediği kaydedildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

OKAN BURUK İLK 11'DE ŞANS VERECEK

Galatasaray'da Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'ye ilk 11'de şans vermesinin beklendiği belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Leroy Sane bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 494 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

30 yaşındaki Alman yıldızın, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Leroy Sane, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Leroy Sane, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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