Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik derbi öncesi Okan Buruk'un Leroy Sane ile ilgili planı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.10.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 18:06