Galatasaray’da Okan Buruk’tan Leroy Sane kozu! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi Okan Buruk'un Leroy Sane ile ilgili bir plan belirlediği öğrenildi. Leroy Sane'nin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynanan derbilerde gösterdiği etkili performansa vurguda bulunuldu. FORMSUZLUĞUNU GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR Fotomaç'ın haberine göre; Leroy Sane'nin Fenerbahçe derbisinde formsuzluğunu geride bırakmayı hedeflediği belirtildi. Leroy Sane'nin bu sezon gösterdiği kötü grafik çiziğini tamamen pozitife çevirmek istediği kaydedildi. OKAN BURUK İLK 11'DE ŞANS VERECEK Galatasaray'da Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'ye ilk 11'de şans vermesinin beklendiği belirtildi. Leroy Sane bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 494 dakika sahada kaldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK 30 yaşındaki Alman yıldızın, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU Leroy Sane, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Leroy Sane, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı.