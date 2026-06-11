Galatasaray’da Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe maçı itirafı

Dört sene üst üste şampiyon olmaları ile ilgili Okan Buruk, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum" dedi.