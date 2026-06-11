Galatasaray’da Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe maçı itirafı

Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soruları cevapladı. Okan Buruk, Galatasaray'ın resmi YouTube hesabına yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı. Dört sene üst üste şampiyon olmaları ile ilgili Okan Buruk, 'Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum' dedi. 'HEPİMİZ BURADA GELİP GEÇİCİYİZ' Kendi performansına dair soruya Okan Buruk, 'Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet' cevabını verdi. Okan Buruk kutlamalara dair, 'Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz' sözlerini dile getirdi. Okan Buruk şu şekilde devam etti: 'Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz.' 'BÜTÜN DÜNYANIN ÖNÜNE GEÇTİK' Stadyumda oluşan atmosferle ilgili Okan Buruk, 'Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor' açıklamasını yaptı. 'Bu sezonun kırılma noktası neydi' sorusuna Okan Buruk şu cevabı verdi: 'En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası.'