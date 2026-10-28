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Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, formda performansını Fenerbahçe derbisinde sürdürdü. Nijeryalı yıldızın gözü artık Mauro Icardi'nin rekorunda.

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 07:02
Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille zaferini Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandıran lider Galatasaray, motivasyon olarak gücüne güç kattı.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

İlk yarıda yaptığı dubleyle 50 bin Aslan'ı coşturan Victor Osimhen, ezeli rakibini toplam 5 kez avladı ve Alex de Souza'yı (4) geçerek son 15 yılda iki takım arasında oynanan derbilerde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE ORTAK

Kıymeti sakatlıktan döndükten sonra bir kez daha anlaşılan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon 7 Süper Lig maçında ağları 8 kez sarsıp Muhammed Salah (Trabzonspor) ve Gift Orban'ın (Amed) krallık yarışında sahneye çıktı ve zirveye ortak oldu.

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Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Osimhen, yaklaşık 2.5 yılda yaptıklarıyla Galatasaray'ın eli ayağı olduğunu gösterdi.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Kaçırdığı maçlara rağmen gol ve asistleriyle bu sezon ligde kazanılan 22 puanın 8'ine katkıda bulunan Osimhen, Süper Lig (34) ve Avrupa kupalarında (13) toplam 47 puana direkt etki etti.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

ICARDI İLE FARKI ERİTİYOR

Sarı-kırmızılı formayla 68 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Necati Ateş'i (66) geride bırakırken en golcü yabancı oyuncu olan Mauro Icardi (77) ile farkı da 9'a indirdi.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Osimhen, Fenerbahçe karşılaşmasında girdiği 6 ikili mücadelenin dördünü kazanırken 7 şut denedi.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

12 GOLE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 9 maçta 9 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

27 yaşındaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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