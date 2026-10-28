Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille zaferini Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandıran lider Galatasaray, motivasyon olarak gücüne güç kattı. İlk yarıda yaptığı dubleyle 50 bin Aslan'ı coşturan Victor Osimhen, ezeli rakibini toplam 5 kez avladı ve Alex de Souza'yı (4) geçerek son 15 yılda iki takım arasında oynanan derbilerde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi. KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE ORTAK Kıymeti sakatlıktan döndükten sonra bir kez daha anlaşılan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon 7 Süper Lig maçında ağları 8 kez sarsıp Muhammed Salah (Trabzonspor) ve Gift Orban'ın (Amed) krallık yarışında sahneye çıktı ve zirveye ortak oldu. Osimhen, yaklaşık 2.5 yılda yaptıklarıyla Galatasaray'ın eli ayağı olduğunu gösterdi. Kaçırdığı maçlara rağmen gol ve asistleriyle bu sezon ligde kazanılan 22 puanın 8'ine katkıda bulunan Osimhen, Süper Lig (34) ve Avrupa kupalarında (13) toplam 47 puana direkt etki etti. ICARDI İLE FARKI ERİTİYOR Sarı-kırmızılı formayla 68 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Necati Ateş'i (66) geride bırakırken en golcü yabancı oyuncu olan Mauro Icardi (77) ile farkı da 9'a indirdi. Osimhen, Fenerbahçe karşılaşmasında girdiği 6 ikili mücadelenin dördünü kazanırken 7 şut denedi. 12 GOLE ETKİ ETTİ Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 9 maçta 9 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösteriliyor. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.