Galatasaray’da Osimhen’in gözü Icardi’de! Krallık yarışında zirveye ortak

İlk yarıda yaptığı dubleyle 50 bin Aslan'ı coşturan Victor Osimhen, ezeli rakibini toplam 5 kez avladı ve Alex de Souza'yı (4) geçerek son 15 yılda iki takım arasında oynanan derbilerde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.