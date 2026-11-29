Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Rafael Leao'nun durumu netlik kazandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık yaşayan Portekizli kanat oyuncusunun dönüş tarihi ortaya çıktı. AMEDSPOR MAÇINDA SAKATLANDI Galatasaray'da Rafael Leao, Amedspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama İLK YARIYI KAPATTI Takvim'in haberine göre; Tedavisini Katar'da sürdüren Rafael Leao'nun 8 Aralık'ta AEK ile oynanacak maça yetişmesi planlanmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu kaydedildi. Rafael Leao'nun ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi. 17 OCAK'TA DÖNMESİ BEKLENİYOR Rafael Leao'nun 17 Ocak 2027'deki Gaziantep FK maçında forma giymesinin beklendiği belirtildi. Rafael Leao, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti. 27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.