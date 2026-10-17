Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 8. Hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleye, 'Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen' 11'iyle başladı. Cimbom, 88.dakikada İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Ligde 1 maç aranın ardından galip gelen Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı. LEAO 16 DAKİKA SAHADA KALDI Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafael Leao, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. Portekizli oyuncu çok geçmeden oyundan çıktı. DENİZ GÜL OYUNA GİRDİ Leao, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez sonradan oyuna girdiği maçta kenara alındı. SAKATLIK YAŞADI Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre oyuncu sakatlık yaşadı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı. Okan Buruk, maç sonu açıklamasında, 'Zemin yüzünden sakatlık verdik. TFF sahaları denetleyecek durumda değiller ama yapılması lazım. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var ama Leao'yu zeminden dolayı kaybettik.' dedi. RAKİP FENERBAHÇE Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. YAZ DÖNEMİNDE GELDİ 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmıştu. 6 MAÇTA OYNADI Rafael Leao, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 6 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 387 dakika süre alabilen Leao, bu zaman zarfında henüz gol atamazken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. SÖZLEŞME DURUMU Portekizli yıldız futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.