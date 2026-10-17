Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

SAKATLIK YAŞADI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre oyuncu sakatlık yaşadı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı.

Okan Buruk, maç sonu açıklamasında, "Zemin yüzünden sakatlık verdik. TFF sahaları denetleyecek durumda değiller ama yapılması lazım. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var ama Leao'yu zeminden dolayı kaybettik." dedi.