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Galatasaray'da Rafael Leao şoku! 61'de oyuna girdi, 77'de çıktı...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadelede oyuna sonradan giren Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle kısa süre sonra oyundan çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 18:37
Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 8. Hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye, "Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen" 11'iyle başladı.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

Cimbom, 88.dakikada İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

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Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

Ligde 1 maç aranın ardından galip gelen Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

LEAO 16 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafael Leao, 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. Portekizli oyuncu çok geçmeden oyundan çıktı.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

DENİZ GÜL OYUNA GİRDİ

Leao, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez sonradan oyuna girdiği maçta kenara alındı.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

SAKATLIK YAŞADI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre oyuncu sakatlık yaşadı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı.

Okan Buruk, maç sonu açıklamasında, "Zemin yüzünden sakatlık verdik. TFF sahaları denetleyecek durumda değiller ama yapılması lazım. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var ama Leao'yu zeminden dolayı kaybettik." dedi.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

RAKİP FENERBAHÇE

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

YAZ DÖNEMİNDE GELDİ

27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmıştu.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

6 MAÇTA OYNADI

Rafael Leao, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 6 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

PERFORMANSI

387 dakika süre alabilen Leao, bu zaman zarfında henüz gol atamazken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

SÖZLEŞME DURUMU

Portekizli yıldız futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’da Rafael Leao şoku! 61’de oyuna girdi, 77’de çıktı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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