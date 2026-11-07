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Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda, Rafael Leao bir ilke imza attı. Aleksey Batrakov ise formda performansını sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 07.11.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 20:23
Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor'u konuk etti.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Rams Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılıların yıldızları ön plana çıktı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

İLK GOL ERKEN GELDİ

Galatasaray, Amedspor karşısında ilk golü erken buldu.

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Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Sarı-kırmızılılarda fileleri 7. dakikada Rafael Leao havalandırdı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

İLK İÇ SAHA GOLÜ

Rafael Leao, Galatasaray formasıyla ilk iç saha golünü atma başarısı gösterdi.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Opta'nın verilerine göre; Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Ocak ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

BU SEZON EN ERKEN SEVİNÇ

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golü Rafael Leao'dan geldi.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

BATRAKOV GOLÜ HAZIRLADI

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov, Amedspor maçında da sahneye çıktı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

45. dakikada ceza sahasına giren Aleksey Batrakov'un kaleye paralel yaptığı orta şut karışımı vuruşta Alban Lafont şanssız bir an yaşadı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Aleksey Batrakov'un hazırladığı gol sonrası sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

BATRAKOV GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Amedspor maçında 59. dakikada bu kez sahneye çıktı.

Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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