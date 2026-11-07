Galatasaray’da Rafael Leao’dan bu sezon bir ilk! Aleksey Batrakov fırtınası

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılıların yıldızları ön plana çıktı. İLK GOL ERKEN GELDİ Galatasaray, Amedspor karşısında ilk golü erken buldu. Sarı-kırmızılılarda fileleri 7. dakikada Rafael Leao havalandırdı. İLK İÇ SAHA GOLÜ Rafael Leao, Galatasaray formasıyla ilk iç saha golünü atma başarısı gösterdi. Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da fileleri havalandırmıştı. Opta'nın verilerine göre; Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Ocak ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. BU SEZON EN ERKEN SEVİNÇ Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golü Rafael Leao'dan geldi. BATRAKOV GOLÜ HAZIRLADI Galatasaray'da son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov, Amedspor maçında da sahneye çıktı. 45. dakikada ceza sahasına giren Aleksey Batrakov'un kaleye paralel yaptığı orta şut karışımı vuruşta Alban Lafont şanssız bir an yaşadı. Aleksey Batrakov'un hazırladığı gol sonrası sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. BATRAKOV GOLÜNÜ ATTI Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Amedspor maçında 59. dakikada bu kez sahneye çıktı.