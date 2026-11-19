DAVINSON YÜREKLERE SU SERPTİ

Davinson Sanchez, Şili maçının ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Kolombiyalı stoper, "Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım" dedi.