Galatasaray’da şampiyonluk sonrası itiraf! ‘Ailem için zor bir sene oldu’

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yıldızlar müsabaka sonrasında konuştu. YUNUS AKGÜN: ALLAH'A BİN ŞÜKÜR Herkesin çok emek verdiğini belirten Yunus Akgün, 'Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır' sözlerini dile getirdi. Sarı-kırmızılıların kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, 'Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun' şeklinde konuştu. İLKAY GÜNDOĞAN: ÇOK ÖZEL BİR HİS Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, 'Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz' dedi. Kolay bir şampiyonluk olmadığını belirten Barış Alper Yılmaz, 'Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun' açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılıların yıldızlarından Kaan Ayhan, '4. kez nasip oldu. 5'e başlayacağız Allah'ın izniyle' şeklinde konuştu. OSIMHEN: BİZ GALATASARAY'IZ! Çok mutlu olduklarının altını çizen Victor Osimhen, 'Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz' dedi. Sarı-kırmızılıların yıldızlarından Lucas Torreira şampiyonluk sonrası şu açıklamayı yaptı: 'Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum.' Çok çalıştıklarını ve hayal kurduklarını belirten Mario Lemina, 'Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum' dedi. Çok zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Davinson Sanchez, 'Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz' şeklinde konuştu. UĞURCAN: HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUKTU Hak edilmiş bir şampiyonluk aldıklarını dile getiren Uğurcan Çakır, 'Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık' ifadelerini kullandı. Atmosfere parantez açan Eren Elmalı, 'Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum' dedi. SALLAI: ZOR BİR SEZON GEÇİRDİK Cimbom'un Macar yıldızı Roland Sallai, 'Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız' dedi. Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Ismail Jakobs, 'Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı' sözlerini dile getirdi. Wilfried Singo ise şampiyonluk sonrası, 'Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık' şeklinde konuştu. SARA: İNANILMAZ HİSSEDİYORUM Gabriel Sara şampiyonluğun ardından, 'İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz' dedi.