Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Victor Osimhen'den üst üste olumlu haberler geliyor. Nijeryalı oyuncunun milli arada ülkesine gitse de milli maçlara çıkmaması ve tedavi sürecinin başarı ile yürütülmesi sonrası dönüşü daha da kısaldı. Sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmeme kararı alırken süreç de birlikte yürütülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken son planlamaya göre 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında Maskeli Kral, yarım devre sahada olacak. Oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde ısındırmak isteyen Buruk, ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor. Ancak bu haftaki ilerlemeye göre Osimhen'in maça başlayan kadroda olup en az 60 dakika oynaması da gündemde. LEMİNA KENDİNE GELDİ Bir diğer kritik haber de Mario Lemina'dan geldi. Gabonlu orta sahanın geri dönüşü Kasımpaşa maçı ile birlikte Osimhen'e göre daha net olacak. Fizik olarak daha iyi durumda olan Lemina'nın görev verilmesi halinde Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. OSIMHEN'İN PERFORMANSI Bu sezon 4 müsabakada forma giyen Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 65 milyon Euro olan Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.