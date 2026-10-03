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Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Victor Osimhen sakatlığı geride bıraktı, dönüş dakikasını hesaplıyor. Okan Buruk ikinci yarı şans vermeyi düşünürken oyuncunun bu haftaki durumu ilk 11 kapılarını açabilir.

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ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 03.10.2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 05:54
Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Victor Osimhen'den üst üste olumlu haberler geliyor.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Nijeryalı oyuncunun milli arada ülkesine gitse de milli maçlara çıkmaması ve tedavi sürecinin başarı ile yürütülmesi sonrası dönüşü daha da kısaldı.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmeme kararı alırken süreç de birlikte yürütülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken son planlamaya göre 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında Maskeli Kral, yarım devre sahada olacak.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde ısındırmak isteyen Buruk, ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Ancak bu haftaki ilerlemeye göre Osimhen'in maça başlayan kadroda olup en az 60 dakika oynaması da gündemde.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

LEMİNA KENDİNE GELDİ

Bir diğer kritik haber de Mario Lemina'dan geldi. Gabonlu orta sahanın geri dönüşü Kasımpaşa maçı ile birlikte Osimhen'e göre daha net olacak.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Fizik olarak daha iyi durumda olan Lemina'nın görev verilmesi halinde Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Bu sezon 4 müsabakada forma giyen Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray’da sıradaki müjde Osimhen’den! Üst üste olumlu haberler...

Transfermarkt değeri 65 milyon Euro olan Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #OKAN BURUK #GALATASARAY