Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray'ın büyük bir bedelle transfer ettiği tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun transferi için Galatasaray'ın istediği bonservisin netleştiği aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.06.2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 19:21
Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer ve kadro planlama çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak için harekete geçti.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılığın yaşanabileceği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

SINGO'YA NAPOLI KANCASI

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Napoli'nin Galatasaray'dan Wilfried Singo ile ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında Wilfried Singo'nun da yer aldığı belirtildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Napoli'nin Wilfried Singo'yu transfer edebilmek için 25 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

29 MAÇTA OYNADI

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Fildişi Sahilli stoperin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

30.7 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

AS Denguele altyapısında yetişen Wilfried Singo daha sonra Torino ve Monaco'da forma giydi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray, Wilfried Singo için sezon başında 30 milyon 770 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Wilfried Singo'nun bir sonraki satışındaki kardan Monaco yüzde 10 pay alacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #NAPOLİ #TRANSFER #WİLFRİED SİNGO