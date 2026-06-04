Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer ve kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak için harekete geçti. Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılığın yaşanabileceği öne sürüldü. SINGO'YA NAPOLI KANCASI La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Napoli'nin Galatasaray'dan Wilfried Singo ile ilgilendiği aktarıldı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında Wilfried Singo'nun da yer aldığı belirtildi. Napoli'nin Wilfried Singo'yu transfer edebilmek için 25 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi. 29 MAÇTA OYNADI Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti. Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Fildişi Sahilli stoperin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. 30.7 MİLYON EUROYA İMZA ATTI AS Denguele altyapısında yetişen Wilfried Singo daha sonra Torino ve Monaco'da forma giydi. Galatasaray, Wilfried Singo için sezon başında 30 milyon 770 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Wilfried Singo'nun bir sonraki satışındaki kardan Monaco yüzde 10 pay alacak.