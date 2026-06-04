Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! İşte masadaki transfer bedeli

Galatasaray'ın büyük bir bedelle transfer ettiği tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun transferi için Galatasaray'ın istediği bonservisin netleştiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 19:21