Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmalarında arayış sürerken gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda düzenli olarak şans bulan yıldız futbolcuya talip çıktığı öne sürüldü. Tecrübeli oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığı aktarıldı. GABRIEL SARA GELİŞMESİ Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Gabriel Sara'ya Avrupa'dan birçok talip bulunduğu belirtildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin, Suudi Arabistan'dan bir kulüp ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Suudi Arabistan temsilcisinin, Gabriel Sara için Galatasaray'a ciddi bir teklif yapacağı aktarıldı. BONSERVİSİ BELİRLENDİ Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı satmaya sıcak bakmadığı ancak kapıları tam olarak kapatmadığı ifade edildi. Brezilyalı orta sahanın transferi için 35 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay çıkabileceği belirtildi. Gabriel Sara'nın Avrupa'nın üst düzey bir takımından teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. MAAŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ Suudi Arabistan'dan bol sıfırlı bir maaş teklifi gelmesi halinde Gabriel Sara'nın fikrinin değişebileceği belirtildi. Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.