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Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un yıldızının transferi konusunda görüşmelerin başladığı ifade edildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:24
Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmalarında arayış sürerken gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı takımda düzenli olarak şans bulan yıldız futbolcuya talip çıktığı öne sürüldü.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Tecrübeli oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığı aktarıldı.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

GABRIEL SARA GELİŞMESİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Gabriel Sara'ya Avrupa'dan birçok talip bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Brezilyalı yıldızın menajerinin, Suudi Arabistan'dan bir kulüp ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Suudi Arabistan temsilcisinin, Gabriel Sara için Galatasaray'a ciddi bir teklif yapacağı aktarıldı.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı satmaya sıcak bakmadığı ancak kapıları tam olarak kapatmadığı ifade edildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Brezilyalı orta sahanın transferi için 35 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay çıkabileceği belirtildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Gabriel Sara'nın Avrupa'nın üst düzey bir takımından teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

MAAŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Suudi Arabistan'dan bol sıfırlı bir maaş teklifi gelmesi halinde Gabriel Sara'nın fikrinin değişebileceği belirtildi.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık ihtimali! Görüşmeler başladı

Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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