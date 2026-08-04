Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına yeniden hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Nhaga ve Ugochukwu'nun da yer aldığı +4 kontenjanındaki 2 boşluk için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 2003 ve sonrası doğumlu yabancılarda aradığı isimleri Suudi Arabistan pazarında bulundu. ZEZE GÜNDEMDE Galatasaray, Nathan Zeze'yi Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak listesine dahil etti. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nathan Zeze için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. 2005 doğumlu Nathan Zeze, Abdülkerim Brkdaıc ile rekabet edecek profilde. ICARDI YERİNE MEITE Galatasaray, Mauro Icardi yerine yedek forvet arayışında Al Hilal'den Kader Meite'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, 2007 doğumlu santrforun transferinde düğmeye bastı 18 yaşındaki Kader Meite'nin transferinde yine kiralama formülü devrede. ÖZBEK YETİŞTİRMEK İSTİYOR Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Villarreal ile cumartesi akşamı oynanacak son hazırlık maçına yeni transferleri yetiştirmek istiyor.