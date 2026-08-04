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Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da, +4 kontenjanındaki 2 boşluk için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, savunma ve hücumda alternatif isimler konusunda rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:08
Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına yeniden hız verdi.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Sarı-kırmızılılar, Nhaga ve Ugochukwu'nun da yer aldığı +4 kontenjanındaki 2 boşluk için harekete geçti.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Sarı-kırmızılılar, 2003 ve sonrası doğumlu yabancılarda aradığı isimleri Suudi Arabistan pazarında bulundu.

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Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

ZEZE GÜNDEMDE

Galatasaray, Nathan Zeze'yi Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak listesine dahil etti.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nathan Zeze için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

2005 doğumlu Nathan Zeze, Abdülkerim Brkdaıc ile rekabet edecek profilde.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

ICARDI YERİNE MEITE

Galatasaray, Mauro Icardi yerine yedek forvet arayışında Al Hilal'den Kader Meite'yi gözüne kestirdi.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

Sarı-kırmızılılar, 2007 doğumlu santrforun transferinde düğmeye bastı

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

18 yaşındaki Kader Meite'nin transferinde yine kiralama formülü devrede.

Galatasaray’da Suudi Arabistan çözümü! 2 genç birden radarda

ÖZBEK YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Villarreal ile cumartesi akşamı oynanacak son hazırlık maçına yeni transferleri yetiştirmek istiyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #SUUDİ ARABİSTAN #TRANSFER