Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Batrakov'dan sonra hücum hattına iki takviye (sol açık ve yedek forvet) yapacak Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir. Sözleşmesini yeni uzatan Mario Lemina'ya Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi var. Muslera'nın ardından Mauro Icardi'nin de ayrılmasıyla takım içinde yalnızlık çeken Lucas Torreira ise Fiorentina ile flört halinde. AYRILIK YAŞANIRSA TAKVİYE YAPILACAK Lemina ya da Torreira'nın ayrılması durumunda orta sahaya üst düzey takviye yapılacak. B PLANI PAPE MATAR SARR Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr, B planı olarak Aslan'ın radarına girdi. 2002 doğumlu futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki yıldızın transferi, Torreira-Lemina ikilisinin durumuna göre belli olacak. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sarr, geçen sezon 37 maça çıktı. 2 gol-4 asist kaydederken 3 sarı kart gördü. C PLANI NOAH SADIKI Aslan'ın diğer seçeneği ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki... İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 21 yaşındaki yıldız, 33 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve sınıfı geçti. Aslan, Sarr'da mesafe kat edemezse rotasını Sadiki'ye çevirecek.