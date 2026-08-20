Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina ya da Lucas Torreira ile ayrılık yaşanması halinde üst düzey bir takviye yapılacak. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda B ve C planını hazırladı.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:12