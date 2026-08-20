Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina ya da Lucas Torreira ile ayrılık yaşanması halinde üst düzey bir takviye yapılacak. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda B ve C planını hazırladı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 19.08.2026 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:12
Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Batrakov'dan sonra hücum hattına iki takviye (sol açık ve yedek forvet) yapacak Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Sözleşmesini yeni uzatan Mario Lemina'ya Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi var.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Muslera'nın ardından Mauro Icardi'nin de ayrılmasıyla takım içinde yalnızlık çeken Lucas Torreira ise Fiorentina ile flört halinde.

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Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

AYRILIK YAŞANIRSA TAKVİYE YAPILACAK

Lemina ya da Torreira'nın ayrılması durumunda orta sahaya üst düzey takviye yapılacak.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

B PLANI PAPE MATAR SARR

Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr, B planı olarak Aslan'ın radarına girdi.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

2002 doğumlu futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

23 yaşındaki yıldızın transferi, Torreira-Lemina ikilisinin durumuna göre belli olacak.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sarr, geçen sezon 37 maça çıktı. 2 gol-4 asist kaydederken 3 sarı kart gördü.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

C PLANI NOAH SADIKI

Aslan'ın diğer seçeneği ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki…

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 21 yaşındaki yıldız, 33 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve sınıfı geçti.

Galatasaray’da Torreira ile Lemina’nın alternatifi hazır! İşte B ve C planı

Aslan, Sarr'da mesafe kat edemezse rotasını Sadiki'ye çevirecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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