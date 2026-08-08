Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Galatasaray'da Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi sadece Lesley Ugochukwu'yu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, eleştirilerin odağı olmuştu. Dursun Özbek ve kurmaylarının transferde elini kolunu bağlayan detay ortaya çıktı. Transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray yönetimi, futbolcular ve kulüplerin beklentileri karşısında adeta şoka uğradı. Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un, Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında gösterildiği belirtildi. Haberde bu algının transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılılara olumsuz yansıdığı ve maliyetleri artırdığı yazıldı. VICTOR OSIMHEN DETAYI Galatasaray'ın bu şekilde anılmasının sebebi olarak ise Victor Osimhen transferi gösterildi. Nijeryalı golcünün transferi sonrası kulübe yönelik bonservis ve maaş beklentilerinin çok yükseldiği ifade edildi. Galatasaray yöneticilerinin, 'Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde çok yüksek.' ifadelerini kullandığı belirtildi. Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.