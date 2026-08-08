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Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Yapılacak takviyeler konusunda ağır hareket eden Galatasaray'da transferin gecikme sebebi ortaya çıktı. Rekor bonservisle transfer edilen Victor Osimhen detayı da şaşırttı. İşte o gelişme...

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Giriş Tarihi: 08.08.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:37
Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Galatasaray'da Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Yeni sezon öncesi sadece Lesley Ugochukwu'yu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, eleştirilerin odağı olmuştu.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Dursun Özbek ve kurmaylarının transferde elini kolunu bağlayan detay ortaya çıktı.

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Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray yönetimi, futbolcular ve kulüplerin beklentileri karşısında adeta şoka uğradı.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un, Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında gösterildiği belirtildi.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Haberde bu algının transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılılara olumsuz yansıdığı ve maliyetleri artırdığı yazıldı.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

VICTOR OSIMHEN DETAYI

Galatasaray'ın bu şekilde anılmasının sebebi olarak ise Victor Osimhen transferi gösterildi.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Nijeryalı golcünün transferi sonrası kulübe yönelik bonservis ve maaş beklentilerinin çok yükseldiği ifade edildi.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Galatasaray yöneticilerinin, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde çok yüksek." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN