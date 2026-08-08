Galatasaray’da transfer bu yüzden gecikmiş! Victor Osimhen detayı...

Galatasaray yöneticilerinin, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde çok yüksek." ifadelerini kullandığı belirtildi.