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Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, savunmaya yapılacak takviye konusunda gündemine yeni bir ismi dahil etti.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:11
Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, orta sahaya Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye için harekete geçti.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Sarı-kırmızılılar, savunma hattına takviye konusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

LUCUMI HEDEFTE

Aslan, Juventus'un stoperi Gleison Bremer'in yüksek maaş talebi nedeniyle Jhon Lucumi'ye yöneldi.

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Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda yan yana oynayan Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gündeme alındı.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Cimbom, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bu ikiliyi, Galatasaray'da buluşturmak istiyor.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

SERBEST KALMA MADDESİNİN SÜRESİ DOLDU

Bologna'da 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'nin 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin süresi doldu.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

15 milyon Euro teklif etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde oynatacak.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Kolombiyalı solak yıldız, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Jhon Lucumi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk ve Bologna formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #DAVİNSON SANCHEZ #TRANSFER