Galatasaray’da transfer rotası İtalya! Davinson Sanchez detayı

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, orta sahaya Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, savunma hattına takviye konusunda rotasını İtalya'ya çevirdi. LUCUMI HEDEFTE Aslan, Juventus'un stoperi Gleison Bremer'in yüksek maaş talebi nedeniyle Jhon Lucumi'ye yöneldi. Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda yan yana oynayan Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gündeme alındı. Cimbom, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bu ikiliyi, Galatasaray'da buluşturmak istiyor. SERBEST KALMA MADDESİNİN SÜRESİ DOLDU Bologna'da 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'nin 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin süresi doldu. 15 milyon Euro teklif etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde oynatacak. Kolombiyalı solak yıldız, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. DEĞERİ 22 MİLYON EURO Jhon Lucumi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Deportivo Cali'de futbola başlayan Jhon Lucumi daha sonra Genk ve Bologna formaları giydi.