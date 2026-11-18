Süper Lig'de 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, mevcut takımdaki bazı futbolcularla da yollarını ayırmak istiyor. Söz konusu isimlerin başında ise sezon başında Burnley'den 3 milyon euro kiralama ve 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Lesley Ugochukwu geliyor. Sarı-kırmızılılarda kısıtlı süre alan ve oynadığı zaman zarfında göze giremeyen Ugochuku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. VEDA EDİLECEK Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Ugochukwu'ya veda edilmesi planlanıyordu. BURNLEY'DEN ŞOK YANIT Cimbom'un devre arasında yollarını ayırmak istediği oyuncu için kulübü Burnley'den Aslan'ı çıkmaza sokan bir yanıt geldi. 'FESİH BEDELİ ÖDEYİN' Lesley'in kontratını devre arasında feshetmek için oyuncunun kulübüyle görüşen sarı-kırmızılılar, 'Biz oyuncuyu size opsiyonla kiraladık. Ya Lesley'e bir takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin' yanıtını aldı. AYRILIK ÇIKMAZA GİRDİ Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı kurmayların bir çıkmaz yaşadığı ve oyuncuyla yollarını ayırmak için yeni yöntemler aradığı da gelen bilgiler arasında. PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ Galatasaray'ın sezon boyunca orta sahada yaşadığı sıkıntıyı çözmesi için transfer edilen Ugochukwu, performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. 7 MAÇTA OYNADI Lesley Ugochukwu, şimdiye dek sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 7 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI Sadece 123 dakika süre alabilen 22 yaşındaki ön libero, söz konusu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretmeyi başaramadı. SÖZLEŞME DURUMU 1,90 boyundaki futbolcunun, kulübü Burnley ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar sürüyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Fransız orta saha oyuncusunun güncel değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.