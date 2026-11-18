"FESİH BEDELİ ÖDEYİN"

Lesley'in kontratını devre arasında feshetmek için oyuncunun kulübüyle görüşen sarı-kırmızılılar, "Biz oyuncuyu size opsiyonla kiraladık. Ya Lesley'e bir takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin" yanıtını aldı.