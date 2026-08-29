Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Sarı-kırmızılılar, milli kalecinin durumuna dair bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:36