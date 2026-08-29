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Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Sarı-kırmızılılar, milli kalecinin durumuna dair bir açıklama yaptı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:36
Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, ilk 11'i açıkladığında Uğurcan Çakır'ın maça başlayacağı belirtilmişti.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Uğurcan Çakır maç öncesi ısınma çalışmalarının tamamında da yer aldı.

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Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

JANKAT ÇAĞRILDI

Galatasaray'da maçın başlamasına dakikalar kala Jankat Yılmaz soyunma odasına çağrıldı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Uğurcan Çakır'ın yerine maça Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

AĞRI HİSSETTİ

Uğurcan Çakır'ın ısınma çalışmalarında ağrı hissetmesi nedeniyle ilk 11'den çıkarıldığı açıklandı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Jankat Yılmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de maça çıkan en genç kaleci oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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