Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku! Maça neden başlamadığı ortaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk 11'i açıkladığında Uğurcan Çakır'ın maça başlayacağı belirtilmişti. Uğurcan Çakır maç öncesi ısınma çalışmalarının tamamında da yer aldı. JANKAT ÇAĞRILDI Galatasaray'da maçın başlamasına dakikalar kala Jankat Yılmaz soyunma odasına çağrıldı. Uğurcan Çakır'ın yerine maça Jankat Yılmaz ilk 11'de başladı. AĞRI HİSSETTİ Uğurcan Çakır'ın ısınma çalışmalarında ağrı hissetmesi nedeniyle ilk 11'den çıkarıldığı açıklandı. Jankat Yılmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de maça çıkan en genç kaleci oldu.