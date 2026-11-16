Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, Fransa maçı öncesi sakatlık yaşamıştı. Milli kaleci, sakatlığı nedeniyle Fransa maçı kadrosuna dahil edilmemişti. TFF'den yapılan açıklamada, 'A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir' denilmişti. DURUMU BELLİ OLDU Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın durumuna gözler çevrildi. Nevzat Dindar'ın A Spor canlı yayında aktardığı bilgiye göre; Uğurcan Çakır'ın 4-5 günlük bir tedavi süreci olacağı belirtildi. SAMSUNSPOR MAÇI RİSKLİ Uğurcan Çakır'ın sakatlığında riskli bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Uğurcan Çakır'ın riske edilmemek amacıyla Samsunspor maçında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor maçında Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz'ın şans bulmasının olası olduğu vurgulandı. ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA OLACAK MI? Uğurcan Çakır'ın Aston Villa maçında oynamasının beklendiği belirtildi. Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıktı ve 5'inde kalesini gole kapattı.