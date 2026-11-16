Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın durumu netlik kazandı. A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık yaşayan kalecinin durumu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 17:06
Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, Fransa maçı öncesi sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Milli kaleci, sakatlığı nedeniyle Fransa maçı kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir" denilmişti.

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Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın durumuna gözler çevrildi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Nevzat Dindar'ın A Spor canlı yayında aktardığı bilgiye göre; Uğurcan Çakır'ın 4-5 günlük bir tedavi süreci olacağı belirtildi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

SAMSUNSPOR MAÇI RİSKLİ

Uğurcan Çakır'ın sakatlığında riskli bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Uğurcan Çakır'ın riske edilmemek amacıyla Samsunspor maçında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor maçında Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz'ın şans bulmasının olası olduğu vurgulandı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Uğurcan Çakır'ın Aston Villa maçında oynamasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıktı ve 5'inde kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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