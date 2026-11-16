Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu! Sahalara ne zaman dönecek?

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir" denilmişti.