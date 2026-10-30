Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti. TAKIMLA BİRLİKTE GELMEDİ Victor Osimhen, dün akşam takım arkadaşları ile birlikte Konya'ya gelmedi. Eşinin doğum yaptığı sırada hastanede olan Victor Osimhen, akşam saatlerinde babalık sevinci yaşadı. UÇAKLA KONYA'YA GELDİ Victor Osimhen özel uçakla bugün öğle saatlerinde Konya'ya ulaştı. Nijeryalı santrfor, maça saatler kala geldiği Konya'da maça ilk 11'de başladı. FİLELERİ HAVALANDIRDI Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçının 12. dakikasında fileleri havalandırdı. 10. GOLÜNÜ ATTI Victor Osimhen, bu sezon gol sayısını 10'a yükseltti. Sarı-kırmızılılarda, 10. maçına çıkan Nijeryalı aynı süreçte 3 asist üretti. Victor Osimhen, kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.