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Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'in performansı ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 20:26
Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

TAKIMLA BİRLİKTE GELMEDİ

Victor Osimhen, dün akşam takım arkadaşları ile birlikte Konya'ya gelmedi.

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Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Eşinin doğum yaptığı sırada hastanede olan Victor Osimhen, akşam saatlerinde babalık sevinci yaşadı.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

UÇAKLA KONYA'YA GELDİ

Victor Osimhen özel uçakla bugün öğle saatlerinde Konya'ya ulaştı.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Nijeryalı santrfor, maça saatler kala geldiği Konya'da maça ilk 11'de başladı.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçının 12. dakikasında fileleri havalandırdı.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

10. GOLÜNÜ ATTI

Victor Osimhen, bu sezon gol sayısını 10'a yükseltti.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Sarı-kırmızılılarda, 10. maçına çıkan Nijeryalı aynı süreçte 3 asist üretti.

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası! Ayağının tozuyla golünü attı

Victor Osimhen, kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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