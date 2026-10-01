Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Son dakika haberleri: Üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşmayı arzulayan Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Nijeryalı yıldızın son durumuna ilişkin detayları SABAH Spor açıklıyor....

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 30.09.2026 23:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 06:57
Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Galatasaray, lige verilen uzun milli arada hazırlık maçıyla sıcak kalacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Sarı-kırmızılılar, yarın (2 Ekim Cuma günü) Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'a konuk olacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Karşılaşma, Pendik Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak.

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Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

OSIMHEN GELİŞMESİ

Sarı-kırmızlılarda hazırlıklar sürerken, sakatlığı bulunan Victor Osimhen adına da yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Cimbom, 4 Eylül'deki Başakşehir maçından bu yana sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Osimhen'e kavuşmak için gün sayıyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

GÜN SAYIYOR

Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor karşısında oynamayan, Nijerya Milli Takımı'na gitmeyen 27 yaşındaki forvet, gün gün tedavisini olup verilen arayı da iyi değerlendirdi.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Deneyimli santrforun, bu süre zarfında yüzde 85-90 hazır hale geldiği öğrenildi.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

KASIMPAŞA MAÇINDA DÖNÜYOR

9 Ekim'de Aslantepe'de oynanacak Kasımpaşa maçında 35 gün sonra kadroya girecek oyuncu, karşılaşmaya kulübede başlayacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Gidişata göre son bölümde oyuna girip kendini test edecek, 4 gün sonraki Barcelona maçın dailk 11'de forma giyecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

8 GOLLÜK KATKI

Bu sezon 4 müsabakada forma giyen Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor

Transfermarkt değeri 65 milyon Euro olan Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #SABAH SPOR