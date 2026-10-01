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Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Herkesin merak ettiği gerçeği SABAH Spor açıklıyor
Son dakika haberleri: Üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşmayı arzulayan Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Nijeryalı yıldızın son durumuna ilişkin detayları SABAH Spor açıklıyor....
Giriş Tarihi: 30.09.2026 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 06:57