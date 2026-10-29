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Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kamp kadrosunda yer almasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitmediği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın Konya'ya gitmeme nedeni ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:07 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 21:08
Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen de yer almıştı.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Nijeryalı futbolcunun, açıklanan kadroda olmasına rağmen Konya'ya gitmediği aktarıldı.

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Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

A Spor'un haberine göre; Victor Osimhen'in ailevi bir sebepten ötürü kafilede yer almadığı vurgulandı.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun, yarın Konya'ya gitmesinin planlandığı ifade edildi.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

9 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Nijeryalı santrfor, bu süreçte 9 gol attı ve 3 asist üretti.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Victor Osimhen'in durumu yarın netlik kazanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY #KONYA