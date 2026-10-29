Galatasaray’da Victor Osimhen, Konya’ya gitmedi! Sebebi ortaya çıktı

Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen de yer almıştı. Nijeryalı futbolcunun, açıklanan kadroda olmasına rağmen Konya'ya gitmediği aktarıldı. SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI A Spor'un haberine göre; Victor Osimhen'in ailevi bir sebepten ötürü kafilede yer almadığı vurgulandı. Yıldız futbolcunun, yarın Konya'ya gitmesinin planlandığı ifade edildi. 9 MAÇTA 12 GOL KATKISI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta forma şansı buldu. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 9 gol attı ve 3 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösteriliyor. Victor Osimhen'in durumu yarın netlik kazanacak.