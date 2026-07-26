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Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda, Wilfried Singo gelişmesi yaşandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 21:03
Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

BASINA AÇIK YAPILDI

İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı.

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Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

SINGO BİREYSEL ÇALIŞTI

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

YARIN RAKİP VENEZIA

Galatasaray, yarın İtalya ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de hazırlık maçı yapacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #WİLFRİED SİNGO