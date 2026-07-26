Galatasaray’da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. BASINA AÇIK YAPILDI İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu. SINGO BİREYSEL ÇALIŞTI Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. YARIN RAKİP VENEZIA Galatasaray, yarın İtalya ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de hazırlık maçı yapacak.