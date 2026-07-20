Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon bir türlü düzenli oynama fırsatı bulamamıştı. Wilfried Singo, daha sonra Dünya Kupası'nda da sakatlık yaşamıştı. Galatasaray'ın 60 milyon Euro seviyesinde satmayı düşündüğü yıldızdaki planı bozuldu. INTER DEVREYE GİRDİ İtalyan basınına göre; Inter, Fildişi Sahilli oyuncu için nabız yokluyor. 25 yaşındaki sağ bek için Inter'in Galatasaray'a 30 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Inter'in aynı zamanda 5 milyon Euro bonus önerdiği kaydedildi. G.SARAY SICAK BAKMADI Galatasaray, Wilfried Singo'yu bu bedele bırakmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların, Inter'e kapıları tamamen kapatmadığı Wilfried Singo için ancak 40 milyon Euro garanti bonservis içeren önerileri kabul edeceği öğrenildi. Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 19 maça çıkmış ve 2 asist üretmişti. Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.