Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Wilfried Singo için Inter devreye girdi. Cimbom, İtalyan devinin peşine düştüğü yıldızın bonservisini belirledi.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 19.07.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:08
Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon bir türlü düzenli oynama fırsatı bulamamıştı.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Wilfried Singo, daha sonra Dünya Kupası'nda da sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın 60 milyon Euro seviyesinde satmayı düşündüğü yıldızdaki planı bozuldu.

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Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

INTER DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınına göre; Inter, Fildişi Sahilli oyuncu için nabız yokluyor.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

25 yaşındaki sağ bek için Inter'in Galatasaray'a 30 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Inter'in aynı zamanda 5 milyon Euro bonus önerdiği kaydedildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

G.SARAY SICAK BAKMADI

Galatasaray, Wilfried Singo'yu bu bedele bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Sarı-kırmızılıların, Inter'e kapıları tamamen kapatmadığı Wilfried Singo için ancak 40 milyon Euro garanti bonservis içeren önerileri kabul edeceği öğrenildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 19 maça çıkmış ve 2 asist üretmişti.

Galatasaray’da Wilfried Singo kararı! İşte istenen bonservis

Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #WİLFRİED SİNGO #INTER