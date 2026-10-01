Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

Süper Lig'de 13 puanla 2.sırada yer alan Galatasaray'da gözler milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı rakibini mağlup ederek Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak isteyecek. Cimbom, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'deki karşılaşmanın hazırlıklarına, milli oyuncularından yoksun devam ediyor. Kasımpaşa ile oynanacak mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'inde bazı değişimlerin yaşanması bekleniyor. DENİZ GÜL YEDEK KULÜBESİNE Galatasaray'da Victor Osimhen yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü. LEAO İLERİ UCA Cimbom'da teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette yıldız oyuncu Rafael Leao ile başlaması bekleniyor. 93 KEZ OYNADI Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı. MILAN'DA 7 GOL ATTI İtalya Serie A'da geçen sezon Milan forması altında bu mevkide 21 maça çıkan Leao, 7 gol-2 asist kaydetmişti. PORTO'DAN TRANSFER EDİLDİ Galatasaray, Icardi'nin ayrılığının ardından Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 4 MAÇTA OYNADI 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 4 karşılaşmada forma giydi. PERFORMANSI 155 dakika süre alabilen Gül, bu zaman içerisinde henüz skor katkısı üretemezken, 2 kez sarı kartla cezalandırıldı. SÖZLEŞME DURUMU Genç futbolcunun, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.