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Galatasaray'da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk'un gözüne giremedi

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi forvet hattında dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, yeni transferi kulübeye çekecek. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 12:31
Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

Süper Lig'de 13 puanla 2.sırada yer alan Galatasaray'da gözler milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı rakibini mağlup ederek Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak isteyecek.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

Cimbom, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'deki karşılaşmanın hazırlıklarına, milli oyuncularından yoksun devam ediyor.

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Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

Kasımpaşa ile oynanacak mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'inde bazı değişimlerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

DENİZ GÜL YEDEK KULÜBESİNE

Galatasaray'da Victor Osimhen yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

LEAO İLERİ UCA

Cimbom'da teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette yıldız oyuncu Rafael Leao ile başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

93 KEZ OYNADI

Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

MILAN'DA 7 GOL ATTI

İtalya Serie A'da geçen sezon Milan forması altında bu mevkide 21 maça çıkan Leao, 7 gol-2 asist kaydetmişti.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

PORTO'DAN TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, Icardi'nin ayrılığının ardından Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

4 MAÇTA OYNADI

22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 4 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

PERFORMANSI

155 dakika süre alabilen Gül, bu zaman içerisinde henüz skor katkısı üretemezken, 2 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

SÖZLEŞME DURUMU

Genç futbolcunun, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’da yeni transfer yedek kulübesine! Okan Buruk’un gözüne giremedi

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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