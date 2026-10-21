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Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcu Yunus Akgün adını tarihe yazdırdı.

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 20:04
Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Okan Buruk, Gençlerbirliği maçına göre Lille maçında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Galatasaray'da Yunus Akgün, Lille deplasmanında tarihe geçme başarısı gösterdi.

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Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

BARIŞ ORTALADI, YUNUS BİTİRDİ

Maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ortasında savunma araya girdi.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Yunus Akgün önünde bulduğu topu düzeltip şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

YUNUS TARİHE GEÇTİ

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nin en erken golünü attı.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Yunus Akgün'ün attığı golün 1 dakika 5 saniyede geldiği hesaplandı.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

BU SEZON 3. GOL KATKISI

Yunus Akgün, Lille maçıyla birlikte bu sezon gol sayısını 2'ye yükseltti.

Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Milli futbolcu, aynı dönemde 1 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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