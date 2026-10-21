Galatasaray’da Yunus Akgün tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Okan Buruk, Gençlerbirliği maçına göre Lille maçında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Galatasaray'da Yunus Akgün, Lille deplasmanında tarihe geçme başarısı gösterdi. BARIŞ ORTALADI, YUNUS BİTİRDİ Maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ortasında savunma araya girdi. Yunus Akgün önünde bulduğu topu düzeltip şık bir vuruşla ağları havalandırdı. YUNUS TARİHE GEÇTİ Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nin en erken golünü attı. Yunus Akgün'ün attığı golün 1 dakika 5 saniyede geldiği hesaplandı. BU SEZON 3. GOL KATKISI Yunus Akgün, Lille maçıyla birlikte bu sezon gol sayısını 2'ye yükseltti. Milli futbolcu, aynı dönemde 1 asistlik performans sergiledi.