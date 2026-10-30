Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını Yunus Akgün taktı. Okan Buruk, Yunus Akgün'e zorlu maçta ilk 11'de forma şansı verdi. MUHTEŞEM GOL ATTI 28. dakikada Galatasaray'da Yunus Akgün, paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı. Yunus Akgün attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli futbolcu, Konyaspor deplasmanında gol sevincinde secdeye gitti. SÜPER LİG'DE 2. GOL Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 2'ye yükseltti. Tecrübeli kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda ise toplam 3 gol ile 1 asistlik performans sergiledi.