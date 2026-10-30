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Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün'ün attığı gol dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 21:09 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 21:10
Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını Yunus Akgün taktı.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Okan Buruk, Yunus Akgün'e zorlu maçta ilk 11'de forma şansı verdi.

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Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

MUHTEŞEM GOL ATTI

28. dakikada Galatasaray'da Yunus Akgün, paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Yunus Akgün attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Milli futbolcu, Konyaspor deplasmanında gol sevincinde secdeye gitti.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

SÜPER LİG'DE 2. GOL

Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 2'ye yükseltti.

Galatasaray’da Yunus Akgün’den muazzam gol! Secdeye gitti

Tecrübeli kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda ise toplam 3 gol ile 1 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #KONYASPOR #YUNUS AKGÜN #GALATASARAY