Böyle bir yağmur yağabileceğini, bu kadar çok miktarın stat ve çevresine düşeceğini kim hesap edebilirdi? Ayrıca Galatasaray isteseydi Samsunspor maçını yenilenen bu zeminde rahatlıkla oynayabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile çok önemli mücadeleye çıkılacak. Bu yüzden Devler Ligi düşünülerek Samsunspor maçı için Başakşehir tercihi yapıldı.