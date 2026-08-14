Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, kanat rotasyonuna yapılacak transfer için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki genç yıldızı radarına aldığı öğrenildi. Cimbom'un genç oyuncunun transferinde gaza bastığı vurgulandı. MALICK FOFANA İDDİASI Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Olimpik Lyon forması giyen Malick Fofana ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, Belçikalı oyuncu için temaslara başladığı aktarıldı. Galatasaray'ın Malick Fofana transferi için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. DEĞERİ 30 MİLYON EURO Malick Fofana'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Olimpik Lyon'da 2 maçta forma şansı buldu. Malick Fofana'nın Olimpik Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Malick Fofana, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.