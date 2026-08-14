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Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Fransa'da forma giyen genç yıldızı radarına aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncu için harekete geçildiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 14.08.2026 20:01
Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, kanat rotasyonuna yapılacak transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki genç yıldızı radarına aldığı öğrenildi.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Cimbom'un genç oyuncunun transferinde gaza bastığı vurgulandı.

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Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

MALICK FOFANA İDDİASI

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Olimpik Lyon forması giyen Malick Fofana ile ilgileniyor.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Sarı-kırmızılıların, Belçikalı oyuncu için temaslara başladığı aktarıldı.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Galatasaray'ın Malick Fofana transferi için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Malick Fofana'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Olimpik Lyon'da 2 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Malick Fofana'nın Olimpik Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’dan 30 milyon Euro’luk kanat hamlesi! Kontenjana uyuyor

Malick Fofana, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER