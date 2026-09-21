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Galatasaray'dan 35 milyon Euro'luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...
Galatasaray'dan 35 milyon Euro'luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...
Son dakika transfer haberleri: Victor Osimhen'in yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılar, yazın da gündemine gelen yıldız isim için harekete geçebileceği öne sürüldü. İşte flaş iddianın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:39