Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'dan 35 milyon Euro'luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Galatasaray'dan 35 milyon Euro'luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Son dakika transfer haberleri: Victor Osimhen'in yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılar, yazın da gündemine gelen yıldız isim için harekete geçebileceği öne sürüldü. İşte flaş iddianın ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:22 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:39
Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray, rakibine 4-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Bu sezon ligde ilk kez yenilen sarı-kırmızılılar, milli ara öncesinde de puan kaybına engel olamamıştı.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Öte yandan Victor Osimhen'in yokluğunda, gol yollarında problem yaşayan Cimbom için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

SÜRPRİZ GOLCÜ PLANI

Adı yaz transfer döneminde de Galatasaray ile anılan santrforun, yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

YENİDEN DEMIROVIC SESLERİ

Alman basınında yansıyan haberlere göre; Ermedin Demirovic hala Galatasaray'ın listesinde...

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Sarı-kırmızılı kulüp, Stuttgart forması giyen Bosna-Hersekli golcü için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

35 MİLYON EURO İSTENİYOR

Bundesliga temsilcisinin, 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Öte yandan Demirovic'i Galatasaray'ın yanı sıra 3 Avrupa ekibinin de radarına aldığı belirtildi.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

DEVLER PEŞİNDE

Juventus, Milan ve Leeds United da deneyimli santrfor ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Ermedin Demirovic, santrforun yanı sıra sağ ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

4 GOL ATTI

1.85 boyundaki golcü, bu sezon 6 müsabakada 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray’dan 35 milyon Euro’luk golcü harekatı! Kış transfer planı şimdiden hazır...

Demirovic'in Bosna-Hersek Milli Takımı ile de 44 maçta 4 golü bulunuyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY