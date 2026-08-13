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Galatasaray'dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro'luk teklif kapıda...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın en önemli yıldızları Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın geleceği bir süredir merak konusuydu. Avrupa devlerinin radarında olan ikili için sarı-kırmızılı yönetimden karar çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:48
Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonu perdesini Çorum FK maçıyla açacak.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda kadro planlaması da tam gaz devam ediyor.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da bazı oyunculara da önemli teklifler geliyor.

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Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

BARIŞ ALPER VE OSIMHEN GÜNDEMİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Transferin gözde isimleri Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen adına yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Geleceği merak konusu ikili için sarı-kırmızılı yönetimin tavrını netleştirdiği ifade edildi.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

ATLETICO'DAN 100 MİLYON EURO

Nijeryalı santrfor Osimhen'e uzun süredir Atletico Madrid'in ilgisi bulunurken, teknik direktör Simeone de özellikle takımında görmek istiyor.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

İspanyol devinin, Osimhen için yaklaşık 100 milyon Euro seviyelerinde bir rakamı gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Cimbom'un bir diğer yıldızı Barış Alper Yılmaz ise İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

40 MİLYON EURO'LUK SÖZLÜ TEKLİF

Tottenham ve Everton'ın milli futbolcu için yaklaşık 40 milyon Euro seviyelerinde sözlü teklifler yaptığı konuşuluyor.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

ÖZBEK'İN TAVRI NET

Buna karşın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in iki oyuncunun da takımda kalması konusunda net bir tavır ortaya koyduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro’luk teklif kapıda...

Yönetimin, transfer döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mevcut yıldızlarını korumayı ve transfer kapılarını kapattığı kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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