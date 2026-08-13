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Galatasaray'dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro'luk teklif kapıda...
Galatasaray'dan Barış Alper ve Osimhen kararı! 140 milyon Euro'luk teklif kapıda...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın en önemli yıldızları Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın geleceği bir süredir merak konusuydu. Avrupa devlerinin radarında olan ikili için sarı-kırmızılı yönetimden karar çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:48