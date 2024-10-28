SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş'tan sert yanıt
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Rakibinin namağlup unvanını bitiren Galatasaray, maç sonunda ezeli rakibine göndermelerde bulunan paylaşımlar yaptı. Beşiktaş'tan Galatasaray'ın tahteravalli paylaşımına sert yanıt geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:06