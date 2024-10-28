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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş'tan sert yanıt

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında BeşiktaşDavinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Rakibinin namağlup unvanını bitiren Galatasaray, maç sonunda ezeli rakibine göndermelerde bulunan paylaşımlar yaptı. Beşiktaş'tan Galatasaray'ın tahteravalli paylaşımına sert yanıt geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:06
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş’tan sert yanıt

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Davinson ve Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Rakibinin namağlup unvanını bitiren Aslan, ezeli rakibine göndermelerde bulunan paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş’tan sert yanıt

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş’tan sert yanıt

Sarı-Kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş’tan sert yanıt

Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan derbi sonrası olay paylaşım! Beşiktaş’tan sert yanıt

"NAMAĞLUP TAKIM YOKTUR"

Galatasaray sosyal medya ekibi, Beşiktaş galibiyeti sonrası paylaşımlarda bulundu.

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