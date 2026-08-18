Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve Aleksey Batrakov'da geri sayıma geçen Galatasaray'ın yeni bir yıldızı radarına aldığı belirtildi. Galatasaray'ın Christopher Nkunku'yu renklerine bağlamayı planladığı vurgulandı. GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray, Christopher Nkunku transferi için Milan ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki futbolcunun transferinde RB Leipzig'in devrede olduğu ifade edildi. Christopher Nkunku'nun transferi için RB Leipzig'in kiralama teklifi sunduğu belirtildi. 35 MİLYON EURO TALEBİ Christopher Nkunku transferi için Milan'ın 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Christopher Nkunku'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Forvetin yanı sıra sol kanatta da forma giyebilen Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. DEV TAKIMLARDA OYNADI Paris Saint Germain altyapısında yetişen Christopher Nkunku daha sonra RB Leipzig ve Chelsea formaları giydi.