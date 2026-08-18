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Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Milan forması giyen Christopher Nkunku ile ilgilendiği iddia edildi. Serie A devinin, bu transferdeki bonservis beklentisi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 18:11
Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve Aleksey Batrakov'da geri sayıma geçen Galatasaray'ın yeni bir yıldızı radarına aldığı belirtildi.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın Christopher Nkunku'yu renklerine bağlamayı planladığı vurgulandı.

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Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray, Christopher Nkunku transferi için Milan ile görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

28 yaşındaki futbolcunun transferinde RB Leipzig'in devrede olduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Christopher Nkunku'nun transferi için RB Leipzig'in kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

35 MİLYON EURO TALEBİ

Christopher Nkunku transferi için Milan'ın 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Christopher Nkunku'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

Forvetin yanı sıra sol kanatta da forma giyebilen Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan Christopher Nkunku çıkarması! İşte istenen bonservis

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Paris Saint Germain altyapısında yetişen Christopher Nkunku daha sonra RB Leipzig ve Chelsea formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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