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Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek plan...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Takımda Osimhen, Sane, Icardi gibi yıldızları bulunan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızının daha peşine düştü.İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:29
Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne yine doğrudan katılacak sarı-kırmızılılar, kadro kalitesini yukarı çekmek için harekete geçti.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cimbom, orta saha ve kanat takviyelerinde isimleri belirledi.

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Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

Yabancı oyuncu sınırında verilecek olan nihai kararı bekleyen Aslan, taraftarlarını coşturacak iki ismin peşinde.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

DE BRUYNE BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne'yi gündemine aldı.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

İLK ADIM ATILDI

Haberde, Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla boy gösteren 34 yaşındaki futbolcunun Napoli'den ayrılma ihtimali olduğu ve tarafların menajerler vasıtasıyla ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Tecrübeli yıldızın Galatasaray formasıyla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama düşüncesine oldukça sıcak yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

BONSERVİSSİZ PLAN

Öte yandan İtalyan devinin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Bruyne'yi elden çıkarırken kapıyı en yüksekten açması beklenirken, sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki oyuncunun bonservisini neredeyse bedavaya almak istiyor.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

MAAŞI YÜKSEK

Oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmenin kritik öneme sahip olduğu ve takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan Bruyne'nin maliyetinden çıkma düşüncesinin tarafları karşılıklı sözleşme feshine götürebileceği vurgulandı.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

PERFORMANSI

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 21 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol – 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

RASHFORD HAMLESİ

Diğer yandan sarı-kırmızılılar, sol kanadı Marcus Rashford takviyesiyle güçlendirmede kararlı görünüyor.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Rashford'da çıkan fırsatı kaçırmak istemeyen Cimbom'un İngiliz futbolcu için cazip bir teklif sunduğu, menajerinin de oyuncuyu bu durumdan haberdar ettiği iddia edildi.

Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi’nde dengeleri değiştirecek plan...

PERFORMANSI

Rashford, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıktı ve 14 gol – 14 asist yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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