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Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek plan...
Galatasaray’dan çifte dünya yıldızı operasyonu! Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek plan...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Takımda Osimhen, Sane, Icardi gibi yıldızları bulunan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızının daha peşine düştü.İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:29