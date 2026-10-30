Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasara, ara transfer planlarını şimdiden hazırlıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 10:26
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Fenerbahçe'yi derbide 2-1 mağlup eden Galatasaray, 10. haftada Konyaspor deplasmanında da kazanarak, liderliğini perçinleme arzusunda.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşarak, kendi rekorunu kırmayı hedefleyen Cimbom, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

ARA TRANSFER PLANLAMASI

Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Aslan, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Buna göre Galatasaray'ın rotayı İngiltere'ye çevirdiği ve sürpriz bir ismi gözüne kestirdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

YASIN AYARI HAMLESİ

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin transferi için temaslara başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek olan Ayari, henüz kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

CİMBOM ÇOK İSTEKLİ

Bu nedenle Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

F.BAHÇE DE TALİP OLMUŞTU

İsveçli orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

DEV RAKİP

Öte yandan Galatasaray'ı Ayari transferi için Premier Lig'den dev bir rakip bekliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

50 MİLYON EURO

Chelsea'nin de genç yıldızla ilgilendiği ve Transfermarkt değeri 45 milyon Euro olan oyuncu için 50 milyon Euro'yu ödeyebileceği öne sürüldü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

23 yaşındaki futbolcunun Haziran ayında sözleşmesi bitecek olsa da, Brighton'ın kontratı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro

Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen Ayari, 2 kez gol sevinci yaşadı. Yasin Ayari, İsveç Milli Takımı ile de 27 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY