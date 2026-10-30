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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Dursun Özbek gözünü kararttı: Tam 45 milyon Euro
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasara, ara transfer planlarını şimdiden hazırlıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 10:26