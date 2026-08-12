Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Son 4 yılın şampiyonu, sezonun ilk maçını kazanarak lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezona hazırlanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, hata yapmamak adına önemli takviyeler yapacak. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray yönetimi, forvet için bomba bir ismi gündemine aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cimbom, ABD'li futbolcu Folarin Balogun için Monaco ile temas kurdu. Oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Monaco'nun, oyuncuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Fransız basınından L'Equipe de transferin mali detaylarını duyurdu. Fransız devi, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerden 60 milyon euro bonservis istiyor. TOTTENHAM İLGİLENİYOR MU? Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi. Balogun'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.