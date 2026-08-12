Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Victor Osimhen'in yanına golcü bakan Galatasaray'da dev bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz ay düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da oynayan futbolcu için harekete geçti. İşte istenen bonservis ücreti...

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Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 15:50
Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Son 4 yılın şampiyonu, sezonun ilk maçını kazanarak lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezona hazırlanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, hata yapmamak adına önemli takviyeler yapacak.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray yönetimi, forvet için bomba bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cimbom, ABD'li futbolcu Folarin Balogun için Monaco ile temas kurdu.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Monaco'nun, oyuncuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Fransız basınından L'Equipe de transferin mali detaylarını duyurdu. Fransız devi, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerden 60 milyon euro bonservis istiyor.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

TOTTENHAM İLGİLENİYOR MU?

Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

Balogun'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan forvete bomba isim! İşte istenen bonservis ücreti…

25 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #SÜPER LİG #ÇORUM FK #MONACO #FOLARİN BALOGUN