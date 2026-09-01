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Galatasaray'dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek'in alternatifi ortaya çıktı...
Galatasaray'dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek'in alternatifi ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef, savunma hattına genç bir ismi takviye etmek. Yusuf Akçiçek transferinde henüz mutlu sona ulaşamayan Cimbom, milli yıldızın alternatifini belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:59