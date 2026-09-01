Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek'in alternatifi ortaya çıktı...

Galatasaray'dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek'in alternatifi ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef, savunma hattına genç bir ismi takviye etmek. Yusuf Akçiçek transferinde henüz mutlu sona ulaşamayan Cimbom, milli yıldızın alternatifini belirledi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:59
Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Son olarak Rafael Leao ve Deniz Gül'ü kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Hücum hattı için takviyelerini gerçekleştiren Cimbom, bu defa gözünü savunma hattına dikti.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

YUSUF AKÇİÇEK BEKLEMEDE

Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ile her konuda el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferin resmileşmesi için Suudi ekibinin yeni bir savunma oyuncusu almasını bekliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Ancak Aslan, milli yıldızın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı alternatifini de hazırladı.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

BITSHIABU HAREKATI

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu için harekete geçti.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı kurmayların, Alman ekibinin temsilcisiyleriyle ileri seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

21 yaşındaki futbolcunun ise Galatasaray ile el sıkıştığı gelen haberler arasında.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

PSG ALTYAPISINDA YETİŞTİ

PSG altyapısında yetişen 1.96 boyundaki sol ayaklı oyuncu, 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'in yolunu tuttu.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Geçtiğimiz sezon RB Leipzig forması altında tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada süre aldı.

Galatasaray’dan genç stoper çıkarması! Yusuf Akçiçek’in alternatifi ortaya çıktı...

Transfermarkt değeri 18 milyon Euro genç yıldızın sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CİMBOM #YUSUF AKÇİÇEK #GALATASARAY