Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Geri dönmeden kriz çıkardı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verildi. Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek olan Cimbom'da çarpıcı bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun, kiradan dönmeden önce Galatasaray'a kararını ilettiği kaydedildi. NELSSON GERİ DÖNECEK Galatasaray'da Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson'un takıma dönmesi bekleniyor. Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk ile yaşadığı sorun sonrası kiralık giden Victor Nelsson'un gelecek sezon kadroda düşünülmediği belirtildi. Galatasaray'ın Victor Nelsson'u Samsunspor'a önerdiği aktarıldı. TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR Victor Nelsson'un Türkiye'de başka bir takımda forma giymek istemediği ve bu kararını yönetime ilettiği vurgulandı. Danimarkalı stoperin bu tavrı sonrası Galatasaray'ın Victor Nelsson için yurt dışından kulüp bakmaya başladığı ifade edildi. 27 yaşındaki stoper, bu sezon Hellas Verona'da 37 karşılaşmada süre aldı. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Victor Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.