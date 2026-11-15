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Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

İlk 11 düzeyinde takviye yapacak Aslan, Portakallar lakaplı Holanda'nın yıldızını istiyor. Sara'yı göndererek kontenjan açmayı planlayan Cimbom, kiralama teklifiyle Juventus'un kapısını çalacak. İşte o isim...

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 09:35
Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk hedefiyle rekor kırmak isteyen Galatasaray, takviye için devre arasında düğmeye basacak.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Orta sahasına ilk 11 düzeyinde bir transfer yapacak Aslan, bonservis harcamak yerine çözümü kiralama formülünde buldu.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Fiorentina, Christ Oulai'yi ocak ayında bırakmadığı için Cimbom, gündemine yeniden Teun Koopmeiners'ı aldı.

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Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Juventus'ta yerini kaybeden 28 yaşındaki futbolcu, 1 numaraya yazıldı.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

SARA'YA TALİPLER VAR

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Gabriel Sara; Napoli ve Roma başta olmak üzere Aston Villa ve Brighton tarafından takip ediliyor.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

GEÇEN SEZON ASLANTEPE'YE HAYRAN KALDI

Sara'yı gönderme niyetinde olan sarı-kırmızılılar, yerini Koopmeiners ile doldurmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile karşılaştıkları maçta 2 gol atan Koopmeiners, Aslantepe'nin atmosferine hayran kaldı.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Juventus ile temasa geçecek yönetim, ardından oyuncuyla masaya oturarak transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı orta saha, bu sezon 15 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

JUVE'YE 51 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Koopmeiners; 6 numara ve stoperde de oynayabiliyor.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

Profesyonel kariyerine Alkmaar'ın rezerv takımı Jong AZ'de başladı ve as takıma yükseldi.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

2017-21 yılları arasında Alkmaar ile 100'den fazla maça çıktı. 2021'de Atalanta'ya gitti.

Galatasaray’dan ortaya C vitamini! Önce veda sonra transfer...

2023- 24'te Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2024 yazında 51 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tuttu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör