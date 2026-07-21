Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için yeniden gaza bastığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Portekizli sol kanat için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile görüşmelere başladığı aktarıldı. 50 MİLYON EURO TALEBİ Calciomercato'nun haberine göre; Milan'ın Rafael Leao için yaklaşık 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray'ın bu bonservisi aşağı çekmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. LEAO'YA TEKLİF YAPILDI Galatasaray'ın Rafael Leao'yu ikna etmek için oldukça yüksek bir ücret önerdiği vurgulandı. Galatasaray'ın Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. 13 GOLE ETKİ ETTİ Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan'da 31 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.