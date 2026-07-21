Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferinde yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için çılgın bir maaş teklif ettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 21.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 22:24
Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için yeniden gaza bastığı ortaya çıktı.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Sarı-kırmızılıların, Portekizli sol kanat için harekete geçtiği kaydedildi.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

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Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

50 MİLYON EURO TALEBİ

Calciomercato'nun haberine göre; Milan'ın Rafael Leao için yaklaşık 50 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Galatasaray'ın bu bonservisi aşağı çekmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

LEAO'YA TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın Rafael Leao'yu ikna etmek için oldukça yüksek bir ücret önerdiği vurgulandı.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Galatasaray'ın Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

13 GOLE ETKİ ETTİ

Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan'da 31 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray’dan Rafael Leao’ya dev teklif! İşte önerilen şartlar

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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