Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Galatasaray'ın bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Randal Kolo Muani ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız devinin, Randal Kolo Muani transferi için istediği bonservisin belli olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:07
Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da santrfor bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için son teklifini yapan Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmelere başladığı vurgulandı.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Galatasaray'ın transfer listesine dahil olan son ismin Randal Kolo Muani olduğu belirtildi.

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Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Fanatik'in haberine göre; Randal Kolo Muani transferinde Juventus'un da devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması nedeniyle Galatasaray'ın Fransız yıldızın transferinde bir adım önde olduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Paris Saint Germain'in Randal Kolo Muani için gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Paris Saint Germain'in Randal Kolo Muani transferinde 25-30 milyon euro civarında bir bonservis belirlediği aktarıldı.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

27 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Tottenham'da 41 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asist üretti.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Randal Kolo Muani'nin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Santrforun yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

US Torcy'de futbola başlayan Randal Kolo Muani daha sonra Nantes, Boulogne, Eintracht Frankfurt, Paris Saint Germain ve Juventus'ta oynadı.

Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

95 MİLYON EURO ÖDENDİ

Paris Saint Germain, 2023-2024 sezonu başında Randal Kolo Muani için 95 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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