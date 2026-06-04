Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da santrfor bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için son teklifini yapan Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmelere başladığı vurgulandı. Galatasaray'ın transfer listesine dahil olan son ismin Randal Kolo Muani olduğu belirtildi. JUVENTUS DA PEŞİNDE Fanatik'in haberine göre; Randal Kolo Muani transferinde Juventus'un da devrede olduğu vurgulandı. Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması nedeniyle Galatasaray'ın Fransız yıldızın transferinde bir adım önde olduğu ifade edildi. PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK Paris Saint Germain'in Randal Kolo Muani için gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Paris Saint Germain'in Randal Kolo Muani transferinde 25-30 milyon euro civarında bir bonservis belirlediği aktarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Tottenham'da 41 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Randal Kolo Muani'nin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Santrforun yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. US Torcy'de futbola başlayan Randal Kolo Muani daha sonra Nantes, Boulogne, Eintracht Frankfurt, Paris Saint Germain ve Juventus'ta oynadı. 95 MİLYON EURO ÖDENDİ Paris Saint Germain, 2023-2024 sezonu başında Randal Kolo Muani için 95 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.