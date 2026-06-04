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Galatasaray’dan Randal Kolo Muani sürprizi! İşte istenen transfer bedeli

Galatasaray'ın bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Randal Kolo Muani ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız devinin, Randal Kolo Muani transferi için istediği bonservisin belli olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:07