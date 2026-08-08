Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray'da kurmaylar, stoper rotasyonuna yapılacak takviyesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, stoper bölgesinde yerli alternatifleri listesinde bulundurduğu kaydedildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda listesine iki milli futbolcuyu aldığı kaydedildi. İLK HEDEF YUSUF AKÇİÇEK TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefinin Ajax'tan Ahmetcan Kaplan olduğu ifade edildi. OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan transferlerinde ilk hedefinin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Ajax veya Al Hilal'e bu transferler için henüz resmi ilgi yazısı göndermediği vurgulandı. G.SARAY'A SICAK BAKIYORLAR Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Ahmetcan Kaplan'ın da Galatasaray'da forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı. Galatasaray'ın bu bölgeye artı 4 kuralına uygun yabancı isimleri de düşündüğü ifade edildi.