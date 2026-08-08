Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında savunma takviyesi konusunda gaza bastı. Sarı-kırmızılıların, yerli operasyonunda iki hedef belirlediği öğrenildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 18:10
Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray'da kurmaylar, stoper rotasyonuna yapılacak takviyesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Sarı-kırmızılıların, stoper bölgesinde yerli alternatifleri listesinde bulundurduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray'ın bu doğrultuda listesine iki milli futbolcuyu aldığı kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

İLK HEDEF YUSUF AKÇİÇEK

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefinin Ajax'tan Ahmetcan Kaplan olduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ

Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan transferlerinde ilk hedefinin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray'ın Ajax veya Al Hilal'e bu transferler için henüz resmi ilgi yazısı göndermediği vurgulandı.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

G.SARAY'A SICAK BAKIYORLAR

Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Öte yandan Ahmetcan Kaplan'ın da Galatasaray'da forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Galatasaray’dan savunmaya yerli hedefi! İki aday var

Galatasaray'ın bu bölgeye artı 4 kuralına uygun yabancı isimleri de düşündüğü ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #YUSUF AKÇİÇEK #AHMETCAN KAPLAN